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Çaldığı otomobili satmaya götürürken yakalandı

Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL'dan çaldığı otomobilin şasi numarasını kazıdıktan sonra satmaya götüren E

19 Ağustos 2017 20:57

Çağla DAŞCI/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL\'dan çaldığı otomobilin şasi numarasını kazıdıktan sonra satmaya götüren E.İ. yakalandı.
Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri plakası olmayan otomobili takibe aldı. Polis, otomobili Sapanca\'da önünü keserek durdurdu. Yapılan incelemede otomobilin şasi numarasının kazındığı, İrfan Usta\'ya ait otomobilin Nisan ayında İstanbul Beyoğlu\'ndan çalındığı söptendı.
Otomobili Sakarya\'ya satmaya götüren E.İ. gözaltına alındı. E.İ. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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