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Çaldığı otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ'nin Gebze İlçesi'nde bir şirketin otoparkında bulunan otomobili ile ofisten dizüstü bilgisayar, elektronik eşya ve bin TL çalan Z

11 Ekim 2017 18:30

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)-KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde bir şirketin otoparkında bulunan otomobili ile ofisten dizüstü bilgisayar, elektronik eşya ve bin TL çalan Z.B., İstanbul\'da yakalandı. Şüphelinin çaldığı otomobilde bir miktar uyuşturucu madde bulundu.
Gebze\'de geçen 30 Eylül günü bir şirkete giren hırsız, dizüstü bilgisayar, elektronik eşya, bin TL ve otoparkta bulunan otomobili çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, hırsızın kimliğini belirledi. Jandarma, şüpheli Z.B.\'nin İstanbul Tuzla\'da olduğunu saptadı. Tuzla\'da polisin de destek verdiği operasyonla Z.B. çaldığı otomobille yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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