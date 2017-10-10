T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT'ten çaldığı motosikletin şase ve motor numarasını değiştirerek gezen 25 yaşındaki A

10 Ekim 2017 14:36

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'ten çaldığı motosikletin şase ve motor numarasını değiştirerek gezen 25 yaşındaki A.B. ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen 24 yaşındaki H.Y. yakalandı.
23 Ocak\'ta İzmit Erenler Mahallesi\'nde Şefkat Atacan\'a ait motosikletin çalınması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri soruşturma başlattı. Dilovası İlçesi\'nde çalınan motosiklete benzer bir motosiklet olduğunu belirleyen ekipler, A.B.\'yi motosikletle gezerken yakaladı. Polis, motosikletin şase ve motor numaralarının değiştirildiğini tespit etti. Motosikletin Şefkat Atacan\'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine A.B. ve motosikleti çalmasına yardımcı olan H.Y. gözaltına alındı. A.B.\'nin motosiklet hırsızlığından emniyette kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Selda Hatun TANİZMİTKocaeli DHAOcakErenler MahallesiAtacanKocaeli Emniyet Müdürlüğü AsayişDilovasıPolisMotosikletinEmniyettekiMotosikletFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24