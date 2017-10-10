Çaldığı motosikletle gezerken yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'ten çaldığı motosikletin şase ve motor numarasını değiştirerek gezen 25 yaşındaki A.B. ve ona yardımcı olduğu ileri sürülen 24 yaşındaki H.Y. yakalandı.

23 Ocak\'ta İzmit Erenler Mahallesi\'nde Şefkat Atacan\'a ait motosikletin çalınması üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri soruşturma başlattı. Dilovası İlçesi\'nde çalınan motosiklete benzer bir motosiklet olduğunu belirleyen ekipler, A.B.\'yi motosikletle gezerken yakaladı. Polis, motosikletin şase ve motor numaralarının değiştirildiğini tespit etti. Motosikletin Şefkat Atacan\'a ait olduğunun belirlenmesi üzerine A.B. ve motosikleti çalmasına yardımcı olan H.Y. gözaltına alındı. A.B.\'nin motosiklet hırsızlığından emniyette kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edildi. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.



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