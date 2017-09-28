Çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’tın Niksar İlçesi\'ne çaldığı motosikleti internet üzerinden satmak isteyen bir kişi yakalandı.

Olay, iki gün önce Niksar İlçesi\'ne bağlı Şıhlar Köyü\'nde meydana geldi. Şıhlar Köyü’nde ikamet eden Mustafa A.’ya ait motosiklet evinin önünden çalındı. Mustafa A., Niksar Jandarma İlçe Komutanlığı\'na giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri motosikletin satış amacıyla çalınmış olabileceğini değerlendirerek internet üzerinden satış yapan sitelerde araştırma yaptı. Yapılan incelemede çalınan motosikleti Erbaa İlçesi\'nde yaşayan U.K \'nin satışa sunduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, internet satış sitesinde sahte bir hesapla U.K. ile alıcı olarak temasa geçip, pazarlık yaptı. Buluşma yerine gelen U.K. gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatıldı, çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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