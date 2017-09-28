T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çaldığı motosikleti satmaya çalışırken yakalandı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’tın Niksar İlçesi'ne çaldığı motosikleti internet üzerinden satmak isteyen bir kişi yakalandı

28 Eylül 2017 19:04

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- TOKAT’tın Niksar İlçesi\'ne çaldığı motosikleti internet üzerinden satmak isteyen bir kişi yakalandı.
Olay, iki gün önce Niksar İlçesi\'ne bağlı Şıhlar Köyü\'nde meydana geldi. Şıhlar Köyü’nde ikamet eden Mustafa A.’ya ait motosiklet evinin önünden çalındı. Mustafa A., Niksar Jandarma İlçe Komutanlığı\'na giderek şikayetçi oldu. Jandarma ekipleri motosikletin satış amacıyla çalınmış olabileceğini değerlendirerek internet üzerinden satış yapan sitelerde araştırma yaptı. Yapılan incelemede çalınan motosikleti Erbaa İlçesi\'nde yaşayan U.K \'nin satışa sunduğu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, internet satış sitesinde sahte bir hesapla U.K. ile alıcı olarak temasa geçip,  pazarlık yaptı. Buluşma yerine gelen U.K. gözaltına alınarak, hakkında işlem başlatıldı, çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Fatih YILMAZTOKAT DHA TOKATtın NiksarOlayikiNiksarKöyüKöyündeMustafaNiksar JandarmaKomutanlığıJandarmaErbaaBuluşmaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24