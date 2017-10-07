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Çaldığı motosikleti çalmaya çalışan genci öldüren şüpheli tutuklandı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da bir ay önce çaldığı motosikleti çalmaya çalıştığı iddia edilen 20 yaşındaki Yusuf Türker'i tabancayla öldüren Umut Çiftçi, yakalanıp, tutuklandı

07 Ekim 2017 21:47

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA) - BURSA’da bir ay önce çaldığı motosikleti çalmaya çalıştığı iddia edilen 20 yaşındaki Yusuf Türker\'i tabancayla öldüren Umut Çiftçi, yakalanıp, tutuklandı.
Nilüfer ilçesi’de bir işyerini önünde park halinde bulunan motosiklet geçen Eylül ayında Umut Çiftçi ile arkadaşları B.Ö. ve C.D. tarafından çalındı. Üç arkadaş, Demirtaş Barajı mevkiine gitti, motosikleti park edip, meyve bahçesinde oturmaya başladı. Bu sırada Yusuf Türker, iddiaya göre motosikleti çalmak istedi. Durumu fark eden 3 arkadaş ile Yusuf Tüker arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Umut Çiftçi, yanındaki ruhsatsız tabancayla Türker\'e ateş etti. Ağır yaralanan Yusuf Türker, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Olayın ardından kaçan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan jandarma ekipleri, Umut Çiftçi ile arkadaşı C.D.\'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Çiftçi, emniyetteki ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini söyledi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden, Umut Çiftçi tutuklandı, C.D. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Jandarma, bir süre önce kendisini yakalamak isteyen 2 polisi tabanca ile yaralayıp kaçan B.Ö.\'yü yakalamak için çalışma başlattı.

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