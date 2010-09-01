-ÇALDIĞI MALLARI TAŞIMAK İÇİN POLİSTEN ÇUVAL İSTEDİ İZMİR (A.A) - 01.09.2010 - İzmir'in Urla ilçesinde bir marketten sigara çalan hırsız, çalıntı malzemeleri taşımak için olayı soruşturan polislerden çuval isteyince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Urla Zafer Caddesi'ndeki bir marketten 80 karton sigarayla kasada bulunan 100 lira tutarında madeni para çalındı. Sabah iş yerine geldiğinde soyulduğunu fark eden market sahibi durumu polise bildirdi. Olayı soruşturan polis, çevrede yaptığı araştırma sırasında çalıntı sigaraları, marketin ilerisindeki boş bir binada buldu. Hırsızlık failini yakalamak için sigaraları bulunduğu yerde bırakıp binanın karşısındaki bir dükkanda gözetlemeye başladı. Bu sırada dükkana gelen bir kişi, sivil giyimli polislerden ''Bir şeyler taşıyacağım, bana çuval ya da koli lazım'' diye yardım istedi. Dükkandan aldığı iki adet çuvalla boş binaya giren şüpheli M.N, binadaki sigaraları çuvala doldururken kendilerinden çuval istediği polislerce yakalandı. Gözaltına alınan M.N, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.