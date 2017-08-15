Çaldığı kamyondaki 3 ton karpuzu mahalle mahalle gezip sattı

Bolu’da 15 farklı suçtan aranan cezaevi firarisi Selim Üçelhan, çaldığı kamyonette bulunan 3 ton karpuzu sattıktan sonra yakalandı.

Bolu’da D-100 karayolunda bulunan Plaka Tanıma Sistemi'nde (PTS) çalıntı olarak kaydı çıkan kamyonet için Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yolda önlem aldı. Kuruçay mevkisinde durdurulan kamyonetin sürücüsü Selim Üçelhan gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Üçelhan’ın açık cezaevinden firar ettiği ve bunun yanı sıra hırsızlık, yaralama, cinsel istismar ve dolandırıcılık gibi 15 farklı suçtan arandığı tespit edildi. Çalıntı araç, Asayiş Şube Müdürlüğü’nün araç parkına getirilerek sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Selim Üçelhan adliyeye sevk edildi. Üçelhan, kamyonette bulunan yaklaşık 3 ton karpuzu mahalle mahalle gezerek sattığını söyledi.