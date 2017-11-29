Çaldığı gitarları internetten satmaya çalışırken yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA) -SAMSUN\'da bir evden çaldığı iki gitarı internet üzeninden satmaya çalışan 20 yaşındaki Aykut K., polisin tarafından yakalandı.

Olay, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde 2 ay önce meydana geldi. İddiaya göre Yakup Akarvardar (49) eşyalarının bir kısmını yeni taşındığı eve götürdü. Olay günü kapısı kırık olan eski eve giren Aykut K., 2 gitarı alarak olay yerinden ayrıldı. Eşyalarını kontrol etmek için bu eve gelen Akarvardar, gitarların çalındığını farkedince polise ihbarda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüphelinin çaldığı gitarları internet üzerinden satmaya çalıştığını tespit etti. Daha önce hırsızlıktan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheli Aykut K., dün polis tarafından yakalanıp gözaltına aldı.

Polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

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