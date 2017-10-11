T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çaldığı eski telefonu bırakıp, yerine yeni modeli çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan 38 yaşındaki Savaş Ç

11 Ekim 2017 14:34

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan 38 yaşındaki Savaş Ç., girdiği cep telefonu bayiinde eski model telefonu bırakıp, yerine dokunmatik telefon çalıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yakalanan Savaş Ç., tutuklandı.
Şüpheli Savaş Ç., girdiği bir işlerinden eski model cep telefonu çaldı. Bir süre sonra başka bir cep telefonu bayiine giren Savaş Ç., eski model telefonu bırakıp, yerine dokunmatik telefon çalıp kaçtı. Güvenlik kamerası ile görüntülenen Savaş Ç., şikayet üzerine gözaltına alındı. Bir berberin de cep telefonunu çaldığı anlaşılan Savaş Ç. tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANASavaşGüvenlikBirFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24