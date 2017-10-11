Çaldığı eski telefonu bırakıp, yerine yeni modeli çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası bulunan 38 yaşındaki Savaş Ç., girdiği cep telefonu bayiinde eski model telefonu bırakıp, yerine dokunmatik telefon çalıp kaçtı. Güvenlik kamerasına yakalanan Savaş Ç., tutuklandı.

Şüpheli Savaş Ç., girdiği bir işlerinden eski model cep telefonu çaldı. Bir süre sonra başka bir cep telefonu bayiine giren Savaş Ç., eski model telefonu bırakıp, yerine dokunmatik telefon çalıp kaçtı. Güvenlik kamerası ile görüntülenen Savaş Ç., şikayet üzerine gözaltına alındı. Bir berberin de cep telefonunu çaldığı anlaşılan Savaş Ç. tutuklandı.



FOTOĞRAFLI