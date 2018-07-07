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Çaldığı cep telefonuyla canlı yayın yapınca yakalandı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir işyerinden masanın üzerindeki cep telefonunu çalan genç, telefonunun sahibinin sosyal medya hesabından canlı yayın yapınca, parkta uyurken yakalandı

07 Temmuz 2018 20:48

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da bir işyerinden masanın üzerindeki cep telefonunu çalan genç, telefonunun sahibinin sosyal medya hesabından canlı yayın yapınca, parkta uyurken yakalandı.
Olay, Eyüp Nebi Mahallesi\'nde meydana geldi. Mahmut M.’ye ait işyerinde masa üzerinde bulunan cep telefonu çalındı. Bir süre sonra telefonun sahibi Mahmut M.’yi arayan arkadaşları, sosyal medya hesabından tanımadıkları kişiler tarafından parkta canlı yayın yapıldığını söyledi. Bunun üzerine Mahmut M., polise başvurdu. Mahmut M.’nin sosyal medya hesabındaki görüntüleri inceleyen polis, şüphelinin bir parkta, canlı yayın yaptıklarını tespit etti. Bölgeye giden polisler, ismi açıklanmayan şüpheliyi, arkadaşıyla birlikte çimlerin üzerinde uyurken yakalayarak gözaltına aldı.
Sağlık kontörlünden geçirilen şüpheli, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

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