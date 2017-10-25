Çaldığı bisikletle akü çaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da çaldığı elektrikli bisikletle park halindeki 2 aracın aküsünü çalan M.K., polis tarafından yakalandı. M.K., tutuklandı.

Olay, önceki gün Kepez İlçesi\'ndeki iki mahallede meydana geldi. Park halindeki elektrikli bisikleti çalan M.K., ardından aynı mahallede iki aracın aküsünü çaldı. Olay sonrası kaçan M.K., Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sağlık kontrolü sonrası ifade alma işlemi tamamlanan M.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, ele geçirilen aküler ve bisiklet sahibine teslim edildi.

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