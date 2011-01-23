-ÇALDIĞI BİLGİSAYARLA İNTERNETE BAĞLANINCA YAKALANDI ALANYA (A.A) - 23.01.2011 - Antalya'nın Alanya ilçesinde çaldığı dizüstü bilgisayarla evinde internete bağlanan zanlı, IP numarasından yakalandı. Alınan bilgiye göre, ilçede yaşanan hırsızlık olaylarını araştıran jandarma ekipleri, bir kişinin daha önce çalındığı bildirilen dizüstü bilgisayarla internet bağlantısı kurduğunu belirledi. Bilgisayarın IP numarasından internet bağlantısı yapılan adresi tespit eden jandarma ekipleri, Mahmutlar beldesindeki evinde Selim Y'yi (18) gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, zanlının ilçe merkezi ve Mahmutlar, Oba ile Kestel beldelerinde 30 adresten hırsızlık olayına karıştığını tespit etti. Sorgunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.