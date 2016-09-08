Çaldığı bilezikleri vajinasında sakladı!

Aydın'da arkadaşından çaldığı bilezikleri vajinasında saklayan kadın, röntgen ve ultrason çekileceği söylenince suçunu itiraf etti.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Aydın'ın Sultanhisar İlçesi'nde, tarlada çalışan kadın işçi S.A.'nın çantasındaki bileziklerini çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan arkadaşı D.O.'nun, altınları vajinasında sakladığı ortaya çıktı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Yağdere Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlada işçi olarak çalışan S.A., yemek molası verildiği sırada çantasındaki 3 bileziğin çalındığını fark etti. S.A.'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaklaşık 9 bin lira değerindeki bilezikleri bulmak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki iki ayrı tarlada çalışan kadınların ifadesine başvurdu. İfadeler doğrultusunda ekipler, kadın işçilerden D.O.'nun üzerinde yoğunlaştı.

Gözaltına alınan D.O.'ya, röntgen ve ultrason çekileceği söylendi. Paniğe kapılan D.O., altınları kendisinin çaldığını ve cinsel organının içine sakladığını itiraf etti.

Bileziklerini alan S.A., şikayetçi olmayınca D.O., karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.