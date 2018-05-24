Çaldığı 109 ekran televizyonla sokakta yürürken yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI\'da, çaldığı 109 ekran televizyonla gece sokakta yürüyen K.K.H. (24), polisin dikkati sayesinde yakalandı.

Maltepe Mahallesi\'nde, önceki gün gece saatlerinde, eve girerek, 109 ekran televizyon ve 5 bin lira değerinde ziynet eşyası çalan K.K.H., kucağındaki televizyonla yürürken, polislerin dikkatini çekti. Polis, K.K.H.\'ye televizyonu nereye götürdüğünü sorarken, şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise altınlar ele geçirildi. Gözaltına alınan K.K.H.\'nin, olaydan 1 gün önce de yine Adapazarı\'da yapılan başka hırsızlık olayının faili olduğu belirlendi. K.K.H.\'nin \'hırsızlık\' suçundan 13 suç kaydının olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen K.K.H., neden hırsızlık yaptığını soran gazetecilere, \"Mecbur kaldım\" dedi.



FOTOĞRAFLI