Calderón Kupa Del Rey'i istiyor



Real Madrid'in başkanı Roman Calderón futbolcularından yeni sezonda Kupa Del Rey'i kazanmalarını istedi.



Real Madrid'in son dönemlerde kazanamadığı tek kupa olan ve İspanya Kral kupası olarak bilinen Kupa Del Rey Roman Calderon'un bu sezonki en büyük arzusu. Marca gazetesinin haberine göre dün kamptaki futbolcularıyla ufak bir toplantı düzenleyen Calderon, onlara 1993'ten beri kazanamadıkları bu kupanın kendisi için ne kadar önemli olduğunu anlattı.



Takımın tecrübeli futbolcularından Raul, Salgado, Guti ve Casillas'ın da bu kupayı hep ellerinden kaçırdıkları için üzgün olduğu ifade edildi. Kupa Del Rey dışında her kupayı gören dört yıldız futbolcu bu sene bu amaca ulaşmak için en az Calderon kadar istekli.



Kupa Del Rey için alt liglerdeki ön eleme mücadeleri daha şimdiden başladı ancak La Liga ekiplerinin mücadeleye katılması Aralık sonuna doğru gerçekleşecek.

