Real Madrid Başkanı Ramon Calderon istifa etti.



Real Madrid'de Ramon Calderon dönemi sona erdi. İspanyol kulübün 7 Aralık tarihinde yapılan genel kurul toplantısında oy kullanmaması gereken kişilerin oy kullandırıldığına ilişkin iddiaların doğru çıkmasından sonra kulüp başkanı Ramon Calderon, düzenlediği basın toplantısın istifasını açıkladı.



2006 yılından bu yana Real Madrid'in kulüp başkanı olan Calderon en büyük krizlerden birini yaşarken, genel kurula dışarıdan alınan kişilerle ilgili hiçbir bağlantısı olmadığına ilişkin "onuru üzerine yemin etse de" kendisine yöneltilen eleştirileri azaltamamıştı. Marca gazetesi, yayınladığı fotoğraflarda üye olmamasına rağmen oy kullanan kişilerin Calderon'un oğlunun ve kardeşinin arkadaşları olduğunu göstermişti.



Genel kuruldaki "oy sahtekarlığı" iddialarının doğru çıkmasından dolayı Real Madrid kulübünün yöneticilerinden olan genel kurulu organize eden Luis Barcena ve üye olmayan kişileri salona aldığı söylenen Nanni adlı kulübün halkla ilişkiler sorumlusu da istifa etmişti.



İspanyol devi Real Madrid, Ramon Calderon başkanlığında iki kez La Liga şampiyonluğu yaşamıştı. 57 yaşındaki Calderon'un istifasının ardından olağan üstü genel kurula kadar başkanlık görevini asbaşkan Vicente Bolduda sürdürecek.

