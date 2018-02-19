Çaldağı'nda nikel madeni için yeni bilirkişi incelemesi yapıldı

Doğan ÇİZMECİ - Tuncel YILMAZ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki Çaldağı\'nda kurulmak istenen nikel madenine verilen ÇED olumlu kararına karşı açılan davada yeni bilirkişi incelemesi yapıldı. Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) üyeleri ve çevrecilerde bilirkişi incelemesini izlemek için bölgeye geldi ancak, jandarma maden sahasına girmelerine izin vermedi.

Gediz Ovası\'nın ortasındaki Çaldağı\'nda yapılmak istenen nikel madenciliğine karşı Turgutlu halkı mücadelesi sürüyor. Madene açılan davada, yerel mahkemenin atadığı ilk bilirkişi, bir süre önce madenciliğin yöre açısından çok önemli riskleri olacağını ortaya koyarak uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi. Manisa 2. İdare Mahkemesi bu bilirkişi görüşünü temel alarak ÇED olumlu kararını iptal etti. Şirketin bu kararı temyizi sonrası Danıştay \'bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte ve yeterlikte olmadığı\' gerekçesiyle geçen Haziran ayında bu kararı bozarak yeni bir bilirkişi keşfi yapılmasına hükmetti.

Manisa 2. İdare Mahkemesi Danıştay kararının ardından alanında uzman maden mühendisi Sefa Öztürk, Jeoloji mühendisi Nadi Gültekin, orman mühendisi Mustafa Bulut, arkeoloji uzmanı Ali Uçan, Ziraat mühendisi Ramiz Çoban, kimya mühendisi Murat Pakel, hidrojeoloji mühendisi Servet Uzak, çevre mühendisi Sadık Okutucu, çevre mühendisi Melek Meltem Sandıraz\'dan bilirkişi heyeti oluşturdu. Manisa 2. İdare Mahkeme Başkanı Hakim Muhammet Emin Aydemir başkanlığındaki bilirkişi heyeti bugün nikel madeni açılmak istenen alanda inceleme yaptı. Bugün saat 10.00 sıralarında, Çaldağı\'ne gelen bilirkişi heyeti maden sahasını, atıkların depolandığı alanı ve maden çıkarılacak yerlerde inceme yaptı. Bilirkişinin incelemesini Turgutlu Çevre Platformu (TURÇEP) üyeleri ve çevrecilerde izlemek için Çaldağı\'na geldi. Çevrecilere, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Yakup Çilel, Saadet Partisi Turgutlu İlçe Başkanı Abdullah Güzel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Tamer Akdal, İYİ Parti Turgutlu İlçe Başkanı Nilay Yaşır da destek verdi. Bilirkişinin incelemesi sırasında jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Jandarma, TURÇEP üyeleri ve çevrecilerin maden sahasına girmesine izin vermedi.

Bilirkişi heyeti, incelemenin ardından daha sonra gerek görülmesi halinde mahkemeden alınacak ara karar ile maden sahasından gerekli numuneleri almak için tekrar Çaldağı\'na gelmek üzere 6 saatlik incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer, karar olumlu da olumsuz da çıksa Çaldağı\'nda nikel madeni açılmasına izin vermeyeceklerini belirterek, \"Geleceğimizi asit yağmuruna kurban etmeyeceğiz. Doğamızı koruyacağız\" dedi. Açıklamaların ardından TURÇEP üyeleri ve çevrecilerde Çaldağı\'ndan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI