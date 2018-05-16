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Çal'da kaybolan yaşlı kadın için AFAD harekete geçti

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan Fatma Gülmesi (90) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama, kurtarma çalışması başlatıldı

16 Mayıs 2018 16:16

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Çal ilçesinde, 2 gün önce ortadan kaybolan Fatma Gülmesi (90) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından arama, kurtarma çalışması başlatıldı.
Çal\'da yalnız yaşayan Fatma Gülmesi, geçen 14 Mayıs\'ta ortadan kayboldu. Yakınları merak edip, gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen kendisine ulaşamayınca, durumu polise ve jandarmaya bildirdi. Güvenlik güçlerinin de ilçe merkezindeki çabalarının sonuç vermemesi üzerine, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istenerek, ilçenin çevresindeki ormanlık alanlarda bugün sabah saatlerinde arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

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