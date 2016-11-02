Calais'nin küçük mültecileri tahliye ediliyor

"Vahşi Orman" olarak adlandırılan Calais mülteci kampının boşaltılmasından sonra bölgede kalan çocuk ve gençlerin tahliyesine başlandı. Tahliye için 70 otobüsün görevlendirildiği bildirildi.

Fransa'nın Calais kentindeki mülteci kampının dağıtılmasının ardından 18 yaşın altında 1500 kişi konteynırlarda kalmaya başlamıştı.

Fransız haber ajansı AFP'nin Pas-de-Calais Valiliği'ne dayandırdığı haberde ise gençlerin çarşamba gününden itibaren kaldıkları geçici kabul merkezlerinde alınıp otobüslerle Fransa genelinde 18 yaş altındakiler için özel merkezlere götürüleceği belirtilmişti.

Fransız yetkililer pazartesi günü Calais mülteci kampının tamamen yıkılmasına karar verdi. Kuzey bölümündeki kulübeler ise çoktan yıkılmış, geriye sadece küçük bir kilise ve iki küçük cami kalmıştı.

Fransız yetkililer, bir hafta önce kampın boşaltılmasına başladı. Binlerce mülteci ülke genelindeki kabul merkezlerine dağıtıldı. Reşit olmayan mülteciler ise kamp yakınındaki konteynırlara yerleştirilmişti.

İngiltere'ye geçiş güzergahı

Resmi verilere göre, kampta 6 bin 400 kadar insan kalıyordu. Calais, İngiltere'ye geçmek isteyen sığınmacıların geçiş güzergahı. Bu nedenle çok sayıda mülteci bölgeyi terk etmek istemiyor ve İngiltere'ye göçmenin hayalini kuruyordu. Bundan dolayı kamptan ayrılan çok sayıda mülteci kampın yakınlarındaki bölgelerde kalmak istediklerini açıklamıştı.

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AFP/BS/HS