Calais'deki mülteci kampında yıkım başlıyor

Fransa, binlerce sığınmacının yaşadığı Calais'deki mülteci kampını bugün yıkmaya başlayacak.

Kamptaki 8 binden fazla sığınmacının dörtte üçü Pazartesi günü kamptan çıkartılarak ülkenin farklı bölgelerindeki geçici barınma merkezlerine götürülmüştü.

Fransa İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, kamp alanı ve çevresinde gerilime yol açmamak için yıkımın iş makinaları kullanılmadan başlatılacağını açıkladı. Daha önce de tahliye edilmeye çalışılan Calais'de sığınmacılar ve polis arasında gerilim yaşanmıştı.

"Orman" adı verilen kampın yıkılması, savaş ve yoksulluktan kaçarak bölgeye gelen sığınmacıların İngiltere'ye gitme hayallerinin sonu anlamına geliyor.

Burada kalan sığınmacılar, kampın yakınlarında bulunan Manş Tüneli'nden geçerek İngiltere'deki ailelerine kavuşmaya çalışıyordu.

Kamptan çıkarılanlar arasında yer alan 21 yaşındaki Afgan sığınmacı Aarash "Orman artık bitti. Buradan otobüslerle götürüleceğiz" diyor ve ekliyor:

"Ama iyi bir kente gitmek istiyoruz, Paris yakınlarındaki bir kente. Eğer öyle olmazsa Orman'a geri döneriz".

Bu genç sığınmacının sözleri, bölgedeki yardım kuruluşlarında çalışanların uyarılarını hatırlatıyor. Uzmanlar, İngiltere'ye ulaşmakta kararlı olan veya Fransa'daki yeniden yerleştirme programında hayal kırıklığına uğrayan sığınmacıların bir süre sonra kampa geri gelebileceğini söylüyordu.

Kum tepeleri arasında yer alan Calais kampı, hangi ülkenin ne kadar sığınmacı alacağı konusunda uzlaşamayan Avrupa'nın başarısız sığınmacı politikalarının bir sembolü haline geldi.

Kamptakilerin önemli bir kısmı Afganistan, Suriye, Eritre ve Sudan'dan gelen insanlardan oluşuyor.

İngiltere ve Fransa, kamptaki 1300 yalnız çocuğun ne olacağına karar verebilmiş değil. Fransız hükümeti geçen hafta İngiltere'nin çocukları ülkeye kabul etme sürecini hızlandırmasını talep etmişti.

Pazartesi bu konuda bir açıklama yapan İngiltere İçişleri Bakanı Amber Rudd, kamptaki kimsesiz çocukların yaklaşık yarısını ülkelerine alacaklarını açıklamıştı.

6 ay sonra cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı Fransa'da sığınmacıların durumu ve sınır kontrolleri ülkedeki önemli tartışma konularından biri.

Cumhurbaşkanı François Hollande'a sağdan muhalefet yürüten bazı isimler bütün sığınmacıların İngiltere'ye gönderilmesi gerektiğini savunuyor.

Aşırı sağcı Ulusal Cephe ise Hollande'ın planlarının ülkede çok sayıda mini Calais kampı yaratacağını savunuyor.