Calais mülteci kampı boşaltıldı, yüzlerce çocuk ortada kaldı

Fransız yetkililer, 'Orman' olarak bilinen Calais mülteci kampının boşaltıldığını açıkladı. Ancak Calais'de bulunan BBC muhabirleri yüzlerce çocuğun hala kampın içinde olduğunu bildiriyor.

BBC Avrupa muhabiri Gavin Lee, kamptaki yıkım faaliyetlerinden dolayı yaklaşık 200 kimsesiz çocuğun yatacak yerinin kalmadığını söylüyor.

Bu çocukların yaklaşık 30 tanesine bir depoda sığınma imkanı tanınırken, diğerlerine ne olacağı ise belirsizliğini koruyor. Çocukların giderek umutsuzluğa kapıldığı bildiriliyor.

Fransız hükümeti yaptığı yazılı açıklamada, yıkım çalışmalarının başladığı Pazartesi gününden bu yana yaklaşık 5 bin 600 kişinin başka merkezlere kaydırıldığı ve bunların içinde kampta bulunan konteynırlara yerleştirilen 1.500 çocuğun olduğunu bildirdi.

Kamptan ayrılmaya zorlanan göçmenlerin çıkardığı söylenen yangınlar devam ederken, yıkım çalışmaları da sürüyor. Pas-de-Calais Valisi Fabienne Buccio, "görevin başarıyla tamamlandığını" açıkladı.

Fransa'nın İngiltere'ye geçiş noktası olan Calais'de bulunan bu kamp, Avrupa göçmen krizinin de sembollerinden birisi. Buradaki mültecilerin büyük çoğunluğu, İngiltere'ye ulaşmak istiyor ve bunun için de Manş Tüneli'ni kullanan araçların içine saklanmak gibi tehlikeli yollara başvurabiliyordu.

Yıkımdan önce kampta yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı tahmin ediliyor. Fransız hükümeti, yaşam koşulları insani olmadığından dolayı kapatmaya karar vermişti.

Uluslararası insani yardım kuruluşu Save the Children görevlisi Dorothy Sang, BBC'ye yaptığı açıklamada, yüzlerce çocuğun kayıt işlemlerinin tamamlanamadığını söyledi.

Sang, "Kampta yangınlar çıkmaya başladığında kamp boşaltıldı. Ancak, çocuklar için kayıt süreci de durduruldu ve bu konteynırlar çocuklarla dolu. Dolayısıyla kelimenin tam anlamıyla bu çocukların gidecek yeri yok" diye konuştu.

Sang, çok sayıda çocuğun kamptan kaçtığını ve nerede olduklarının bilinmediğini de sözlerine ekledi.

İngiltere İçişleri Bakanlığı, "Tahliye süreci boyunca, İngiltere'ye gönderilme ihtimali değerlendirilmeye alınanlar da dahil olmak üzere Calais'deki tüm çocuklardan Fransız makamlar sorumludur" açıklamasını yaptı.

Yardım kuruluşlarına göre, kampın içinde yük konteynerlerinin elden geçirilmesiyle yapılan geçici barınaklarda yaklaşık 1.500 sahipsiz çocuk kalıyor.