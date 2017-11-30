Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evi yaktı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 3 yaşındaki Muhammet Emin Kara\'nın evde çakmakla oynarken halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı.

Muratpaşa ilçesi Hamidiye Mahallesi\'ndeki 4 katlı Fethi Kahya Apartmanı\'nın zemin katında oturan Mehmet Kara\'ın 3 yaşındaki oğlu Muhammet Emin, bugün saat 17.30 sıralarında yatak odasında çakmakla oynarken halıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, aile daireden çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi tek yönlü trafiğe kapatıp önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen bir kadına ambulansta müdahale edildi. Binanın birinci katına da sıçrayan yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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