T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çakmakla oynayan 3 yaşındaki çocuk evi yaktı

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, 3 yaşındaki Muhammet Emin Kara'nın evde çakmakla oynarken halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı

30 Kasım 2017 01:42

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, 3 yaşındaki Muhammet Emin Kara\'nın evde çakmakla oynarken halıyı tutuşturması sonucu çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı.
Muratpaşa ilçesi Hamidiye Mahallesi\'ndeki 4 katlı Fethi Kahya Apartmanı\'nın zemin katında oturan Mehmet Kara\'ın 3 yaşındaki oğlu Muhammet Emin, bugün saat 17.30 sıralarında yatak odasında çakmakla oynarken halıyı tutuşturdu. Alevler kısa sürede büyürken, aile daireden çıktı. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis caddeyi tek yönlü trafiğe kapatıp önlem alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binanın üst katlarında mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ekiplerince merdiven yardımıyla kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen bir kadına ambulansta müdahale edildi. Binanın birinci katına da sıçrayan yangın, ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AlparslanDHAANTALYAMuhammet Emin KaraMuratpaşaHamidiye MahallesiFethi Kahya ApartmanıMehmet KaraMuhammet EminAlevlerPolis caddeyiYoğunDumandanBinanınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

Bakan Soylu HDP yardımını neden geri çevirdiklerini açıkladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24