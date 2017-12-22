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Çakmak gazı soluduğu ileri sürülen liseli yaşamını yitirdi

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın Söke ilçesinde, çakmak gazı soluduğu öne sürülen lise öğrencisi Serkan Y

22 Aralık 2017 15:23

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'ın Söke ilçesinde, çakmak gazı soluduğu öne sürülen lise öğrencisi Serkan Y. (15), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli polis memuru Y.Y.\'nin oğlu Serkan Y., iddiaya göre, dün saat 22.30 sıralarında, bir grup arkadaşıyla Yenikent Mahallesi\'ndeki Hilmi Fırat Huzurevi yakınlarında çakmak gazı soludu. Bir süre sonra fenalaşan Söke Lisesi 2\'nci sınıf öğrencisi Serkan Y., yere yığıldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Serkan Y.\'ye yaptığı ilk müdahalenin ardından genci Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Tedaviye alınan Serkan Y., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Serkan Y.\'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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