T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çakmak gazı soluduğu iddia edilen liseli öldü

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi B

27 Ocak 2018 22:57

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, çakmak gazı soluduğu iddia edilen lise öğrencisi B.A. (16) yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde Karaköy Mahallesi 23 Nisan Parkı\'nda meydana geldi. Bir otomobilin içinde hareketsiz duran lise öğrencisi B.A.\'yı gören çevre sakinleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, B.A.\'yı otomobilden çıkardı. B.A., 112 Acil ekibi tarafından Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan B.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
B.A.\'nın içinde olduğu otomobilde yapılan incelemede 4 gaz tüpü bulundu. Ekipler, gaz tüplerini incelemek üzere polis merkezine götürdü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ayhan ACARBARTIN DHA BARTINOlayKaraköy MahallesiNisan ParkıBirAcilBartın Devlet HastanesiYoğunFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İmamoğlu kayak tatili için "Benim tarzım bu, toplum da buna...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24