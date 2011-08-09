Çakma Orduspor sahada





T24 - UEFA’ya rezil olma ve ceza korkusuyla Almanya ile Hollanda’nın amatör liglerinde oynayan futbolculardan bir takım kurulup, Orduspor formasıyla sahaya sürüldü.



Hürriyet'in haberine göre, Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Orduspor, Hollanda kampında De Graafschap ile oynadığı özel maça, ‘çakma’ takımla çıkmış. Duyanları hayretler içerisinde bırakan olay şöyle gelişti...





Mor beyazlı kulübün 18-28 Temmuz tarihleri arasında Hollanda’da yaptığı kampın organizatörleri, 27 Temmuz’da bu ülkenin 1. Lig takımlarında De Graafschap ile hazırlık maçı ayarladı. Fakat teknik direktör Metin Diyadin, karşılaşmadan bir gün önce, “Takımda ancak 9-10 futbolcu böyle bir maçı oynamaya hazır. Bu şartlarda sahaya çıkamayız” deyince işler karıştı.



Yöneticiler organizatörleri arayıp, iptalin mümkün olup olmayacağını sordu. Organizatörler, “Mümkün değil. De Graafschap bu maç için bilet bastırdı. İptal edersek 10 bin dolar para cezası ödersiniz” cevabını verdi. Orduspor yöneticileri tekrar Diyadin’le görüşüp durumu izah etti. Diyadin kararından dönmeyince, yetkililerin aklına parlak bir fikir geldi: “Hocam, bu maçtan UEFA’nın bile haberi var. Eğer oynamazsak rezil oluruz. Hiç olmazsa birkaç futbolcu verin. Biz başka yerlerden oyuncu buluruz...”





Metin Diyadin buna razı oldu ve yabancı futbolcularından Sergio Zijler ile Daniel Georgiev’in oynamasına izin verdi.



Bu maçı oynamamız lazım, acilen bize Almanya’dan futbolcu bulun!

Bir dönem Fenerbahçe’de de çalışan takım menajeri Volkan Ballı, hemen Köln Fenerbahçeliler Derneği yöneticilerini telefonla arayıp durumu anlattı...



“De Graafschap takımıyla maç ayarladık ancak hoca ‘Takımı göndermem’ diyor. Bana ne yapıp edip, acilen 5-6 futbolcu bulun. Almanya amatör liglerinden de olabilir. Onlara Orduspor forması giydirip sahaya çıkaracağım.”





Köln Fenerbahçeliler Derneği’nden gerekli yardımı alan (!) Ballı, diğer taraftan Hollanda’daki dostlarını arayıp, bu ülkenin alt liglerinde oynayan 7-8 futbolcu daha buldu. Volkan Ballı böylelikle as takımdan Sergio Zijler ile Daniel Georgiev’in de aralarında olduğu toplam 17 futbolcuyu bulup, De Graafschap Kulübü’nün tesislerinde oynanan maça çıkardı. Maça kendisi de gelmeyen Metin Diyadin’in yerine teknik direktörlük koltuğunda ise, yardımcı antrenör Sabahattin Akbayrak oturdu.





Bu arada organizatörlerin, “De Graafschap Kulübü bu maç için bilet bastırdı” sözlerinin doğru olduğu da sahada ortaya çıktı; karşılaşma için tam bin 150 adet bilet satılmıştı.





Söyleyin bize fazla gol atmasınlar





Komedi filminden farksız olaylar bununla da bitmedi... Volkan Ballı, çoğu hayatlarında ilk kez bir araya gelen futbolculardan kurulu takımının, Hollanda Birinci Ligi’nde yer alan De Graafschap karşısında tarihi fark yiyip rezil olmasından korkuyordu.





Fenerbahçe’de çalıştığı yıllarda Hollandalı futbolcu Pierre van Hooijdonk’un tercümanlığını yapan Ballı, De Graafschap’ın teknik direktörünün, van Hooijdonk’un yakın arkadaşlarından, kendisinin de iyi tanıdığı Andries Ulderink olduğunu görünce hazine bulmuş gibi sevindi! Ulderink’in yanına gidip, münasip bir dille başlarına gelen olayları anlattı ve, “Lütfen futbolcularınıza söyleyin, kendilerini çok da fazla sıkmasınlar” ricasında bulundu. Ulderink de Ballı’yı kırmadı (!) ve sahaya yedek futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadroyla çıktı.



Orduspor, yeni bir takım kurduğu için, tribündeki Türkler dahil kimse sahadaki takımın gerçek Orduspor olduğunun farkına varamadı. 90 dakika sonunda tabelada yazan skor ise; De Graafschap: 4 - Orduspor: 1 idi.





Türkmen: 25 milyon TL’lik takım kurduk



Orduspor Kulübü Başkanı Nedim Türkmen, toplam değeri 25 milyon TL’ye ulaşan güçlü bir takım kurduklarını söyledi. G.Saray’dan Culio’yu 1 yıllığına 350 bin Euro karşılığında kiraladıklarını belirtirken, 2011-2012 sezonu sonunda bu oyuncuyu 1 milyon 550 bin Euro bedelle satın alma opsiyonlarının bulunduğunu anlattı. Türkmen ayrıca, Sivasspor’dan Abdurrahman Dereli ile 1 yıllık, G.Birliği’den Murat Kalkan’la da 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

