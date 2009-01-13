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Dünya

Çakma Obama’yla yemin provası

Obama’nın göreve başlamasına bir hafta kala Washington’da dublörlü, kostümlü yemin töreni provası yapıldı

13 Ocak 2009 02:00

ABD Başkanı seçilen Barack Obama’nın göreve başlamasına bir hafta kala Washington’da kostümlü yemin töreni provası yapıldı


Solda 'çakma Obamalar', sağda gerçek Obamalar...

Kongre binasında başlayan ve Beyaz Saray’da biten yemin töreni provasını binlerce kişi izledi. Tören provasında Obama, ABD Başkan Yardımcısı seçilen Joseph Biden ve ailelerini askeri personel arasından seçilmiş dublörler canlandırdı.



Kıdemli başçavuş Derrick Brooks, Obama yerine yemin ederken, yanında eşi Michelle’i de meslektaşı LaSean McCray canlandırdı. Kızları Malia ve Sasha yerine de asker çocuğu iki siyahi kız duruyordu. Organizasyonunu askerlerin üstlendiği provalarda kıyafet seçiminden bando repertuvarına kadar her şey en ince ayrıntısına kadar denendi.



26 yaşındaki Başçavuş Brooks’un alt sınırı 35 yaş olan başkanlık için yaşı tutmuyor ancak, provalarda sahte Obama rolü için yaş sınırlaması yok. Brooks, ayrıca Obama’ya pek de benzemiyor; sadece boyu kilosu ve ten rengi aynı olduğu için seçilmiş. Barack Obama, Brooks’a "kulakların benimkiler kadar büyük değil" diyerek takılmış.

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