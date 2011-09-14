Çakma altında beyaz yalan

T24 - Son yıllarda altın fiyatındaki artış nedeniyle müşterileri artan imitasyoncular, rekabet nedeniyle ürün desenini ve çeşitliliğini artırdı. Yeni evlenecek çiftler de bu altınlara büyük rağbet gösteriyor. Ailesine yük olmak istemeyen çiftler ise, düğünde takmaları için ailelerine bu altınları gerçek altınmış gibi veriyor.





Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Altının rekor üstüne rekor kırması, dar gelirlileri taklit takılara yönlendirdi. Düğünlerde takı takmak isteyenler, çareyi altın bilezik yerine tanesi 1 ila 5 lira arası değişen imitasyon ürünlerinde buldu. Dar gelirliler, “çakma” diye tabir edilen ürünlere ilgi gösterirken, bazı kişiler ise çalınma korkusuyla imitasyon ürünleri tercih ediyor.





İmitasyoncular da ürün desenini ve çeşitliliğini arttırarak, müşterilerine daha farklı ürünlerle hizmet vermeye başladı. Kolye, bilezik, yüzük ve diğer takı eşyalarının birebir taklitlerini raflarına koyan imitasyoncular, artan talepten oldukça memnun.

Ailesine yük olmak istemeyenlerden beyaz yalan



Altın'ın yükselişi sonrası imitasyon ürünlerindeki satıştan memnun olduklarını ifade eden bijuteri sahibi Sinan Arıkan, imitasyon ürünlerinin altının yükselmesinden sonra artış gösterdiğini kaydetti.

Özellikle düğünlerde takı takmak isteyenlerin düğün sahibiyle anlaşıp imitasyon ürünlerini takı olarak kullandıklarını ifade eden Arıkan, “Evlenecek çiftler ailelerine yük olmamak için buradan takı alıp veriyorlar ve düğünden sonra da bozdurduk diyerek, 'çakma' takı olduğunu belli etmiyorlar. Kimi takı imitasyon ürünleri gerçeğiyle ayırt edemeyeceğiniz kadar kaliteli ve iki yıla kadar garantili. Bazen biz bile ayırt etmekte zorlanıyoruz” diye konuştu.



Çocuklarına imitasyon bilezik almak için bijuteri dükkanına gelen Ayten Uslu ise hem çocuklarımızın güvenliği hem de altına bütçemiz müsait olmadığı için bu taklit ürünleri tercih ettiğini ifade etti. “Altın böyle yükselmeye devam ederse artık bizler de imitasyon takılar takacağız” diyen Uslu, istenmese de altın yerine daha ucuz takı ürünlerine yöneleceklerini kaydetti.



İki yıl garanti imitasyon ürünleri yok satıyor



Gerçek altın ürünlerinden neredeyse ayırt edilmesi mümkün olmayan imitasyonların bir bölümünde sarraf vitrinlerindeki ürünlerden daha fazla işçilik göze çarpıyor. Özellikle dar gelirliler yerli ve Hindistan malı olan siyahlanmayan takıları tercih ediyor. Fiyatları 1 ila 5 lira arasında satılan taklit ürünler yok satarken, bazı firmalar ise bu ürünlere 2 yıla kadar garanti veriyor.





Altının yükselişi kuyumculara yaramadı



Kuyumcu esnafı ise altının yükselişinden olumsuz yönde etkiledi. Kuyumcu dükkanı sahibi Murat Özarslan, altının gramının 106 lirayı bulmasının vatandaşın altından uzak durmasına neden olduğunu belirterek, “24 ayar altını artık kimse almıyor, 14 ayar altından yapılan ürünler daha çok talep görüyor. Fakat bozdurduğu zaman bu vatandaşın zararına oluyor. Kimi müşterilerimiz ise 8 ayar altın talep ediyor. Sanırım altın arttıkça artık 8 ayarlı ürünler vitrinleri süsleyecek” dedi.







