-ÇAKIROĞLU: "BÖYLE BİR DUYGU YAŞATTIĞIM İÇİN MUTLUYUM" DORTMUND (A.A) - 30.03.2011 - Cüneyt Karadağ - Almanya'nın Dortmund şehrinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 120 kiloda altın madalya kazanan Fatih Çakıroğlu böyle bir duyguyu yaşadığı ve yaşattığı için Allah'a şükrettiğini söyledi. Fatih Çakıroğlu madalya töreni sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada şampiyonluğu kazanmasında emeği olan başta babası Enes Çakıroğluna ve annesine, akrabalarına, arkadaşlarına ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına teşekkür etti. İstanbul'da eylül ayında düzenlenecek olan dünya şampiyonasında şampiyon olmak istediğini belirten Çakıroğlu, ''Gelmeyen bir şampiyonluktu. Hocalarımız sürekli İstiklal Marşımızı okutmamı gerektiğini söylüyorlardı. Böyle güzel bir vatana böyle güzel bir ülkeye bunlar az bile. Hedefimiz İstanbul'da kendi ülkemizde İstiklal Marşımızı okutmak. Güreş izlemeye devam etsinler'' dedi. Fatih'in babası Enes Çakıroğlu ise geç gelen bir şampiyonluk olduğunu ifade ederek, ''İnanıyorumki bundan sonra da şampiyonluklar gelecek. Türk güreşi hakettiği yere gelecek. İnşallah oğlum dünya şampiyonu da olur. Bize inanan herkese teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Ercan Yıldız da Fatih'in altın madalya kazanmasının tüm kafilede sevinç yarattığını belirterek, ''Serbest stili madalya ile tamamlamamız hepimizi sevindirdi. Diğer arkadaşlardan beklediğimiz performansı göremedik ama onlar da çok genç olduklarından tecrübe kazandılar. Bundan sonra dünya şampiyonası var. Fatih inşallah dünya şampiyonasında da güzel şeyler yaparak altın madalyaya uzanır. Diğer arkadaşlar da tecrübelerini İstanbul'a aktararak orada başarılı olurlar'' şeklinde konuştu. Öte yandan Fatih Çakıroğlu'nu telefonla ilk arayıp kutlayan Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül oldu.