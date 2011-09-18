-Çakıroğlu elendi İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 120 kiloda Fatih Çakıroğlu, repesaj maçında Gürcü rakibine yenilerek elendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 31 sporcunun yer aldığı 120 kilo mücadelesinde Çakıroğlu, repesaj maçında yine kura şanssızlığı yaşadı. 2. turda Belaruslu rakibine bacak bağlama kurasında iki kez kaybedip yenilen Çakıroğlu, Gürcü Davit Modzmanashvili karşısında da aynı şanssızlığı yaşadı. 0-0 biten ilk devre sonunda kurayı kaybedip bacak bağlama sonucunda rakibine puan veren Çakıroğlu, ikinci devre de berabere bitince çekilen kurada yine kaybedince, rakibinin puan almasına engel olamadı. -Serbest tek madalya aldı- Serbest milli takımının son madalya umudu olan Çakıroğlu da elenince, Türkiye grekoromen stilde tek madalya ile yetinmek zorunda kaldı. Serbest Güreş Milli Takımı'nda tek madalyayı 96 kiloda takım kaptanı Serhat Balcı aldı.