T24 LogoT24 Logo
Spor

Çakıroğlu elendi İSTANBUL (A.A)

18 Eylül 2011 21:04

-Çakıroğlu elendi İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 120 kiloda Fatih Çakıroğlu, repesaj maçında Gürcü rakibine yenilerek elendi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 31 sporcunun yer aldığı 120 kilo mücadelesinde Çakıroğlu, repesaj maçında yine kura şanssızlığı yaşadı. 2. turda Belaruslu rakibine bacak bağlama kurasında iki kez kaybedip yenilen Çakıroğlu, Gürcü Davit Modzmanashvili karşısında da aynı şanssızlığı yaşadı.  0-0 biten ilk devre sonunda kurayı kaybedip bacak bağlama sonucunda rakibine puan veren Çakıroğlu, ikinci devre de berabere bitince çekilen kurada yine kaybedince, rakibinin puan almasına engel olamadı.  -Serbest tek madalya aldı- Serbest milli takımının son madalya umudu olan Çakıroğlu da elenince, Türkiye grekoromen stilde tek madalya ile yetinmek zorunda kaldı.  Serbest Güreş Milli Takımı'nda tek madalyayı 96 kiloda takım kaptanı Serhat Balcı aldı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24