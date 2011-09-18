-Çakıroğlu bronz madalya şansını sürdürdü İSTANBUL (A.A) - 18.09.2011 - 2011 Dünya Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 120 kiloda Fatih Çakıroğlu, repesaj maçında Alman rakibini tuşla yenerek bronz madalya şansını sürdürdü. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 31 sporcunun yer aldığı 120 kilo mücadelesinde Çakıroğlu, şanssız bir şekilde yenildiği Belaruslu güreşçinin finale yükselmesi nedeniyle repesaj maçları oynama hakkını elde etti. Çakıroğlu, ilk repesaj maçında Alman Nick Matuhin'e minderi dar etti. İlk devreyi 2-0 önde tamamlayan Fatih Çakıroğlu, ikinci devrenin 36. saniyede rakibini tuşla yendi.