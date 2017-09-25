Çakıroğlu anısına turnuva

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS,(DHA) - TRABZONSPOR\'un geçtiğimiz yıl 52 yaşında hayatını kaybeden eski 2\'nci Başkanı Sabahattin Çakıroğlu, ölümünün ilk yıl dönümünde Muğla\'da düzenlenen trap atış turnuvasıyla anıldı. Muğla Avcılar ve Atıcılar İhtisas Spor Kulübü Atış Poligonu\'nda düzenlenen turnuvaya profesyonel ve amatör dalda yaklaşık 100 kişi katıldı. Turnuvada profesyonel dalda birinci olan Zafer Bayar\'a üzerinde Sebahattin Çakıroğlu\'nın fotoğrafı bulunan kupa ve 4 koli trap fişeği hediye edildi. Amatör dalda ilk sırayı elde eden Ahmet Pehlivan\'a ise 3 koli trap fişeği ve yarı otomatik av tüfeği verildi.

Çakıroğlu\'nun yeğeni Konur Alp Çakır, \"Amcam trap atışlarını çok severdi. Çevresindeki dostlarını bu spora teşvik ederdi. Bizler de hem anısını yaşatmak hem de trap sporunu teşvik etmek için turnuva düzenledik. Muğla\'da ilkini yaptığımız turnuvayı önümüzdeki yıllarda Türkiye çapında yapabilmek için girişimlerimiz olacak\" diye konuştu.

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