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Spor

ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇTA WERDER BREMEN YENDİ  BERLİN (A.A)

08 Aralık 2010 02:13

-ÇAKIR'IN YÖNETTİĞİ MAÇTA WERDER BREMEN YENDİ  BERLİN (A.A) - 07.12.2010 - Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan ve FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği karşılaşmada Werder Bremen, sahasında İtalya'nın İnter takımını 3-0 yendi. Weser Stadı'nda oynanan ve yaklaşık 30 bin seyircinin izlediği maçta, Werder Bremen 38. dakikada Thorsten Frings'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında yükselerek kafasıyla topa vuran Sebastian Prödl'in golü ile 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın ilk yarısı bu skorla geçilirken, Alman ekibi, 59. dakikada Hugo Almeida'nın pasında topa vuran Marko Arnautovic ile durumu 2-0 yaptı. Werder Bremen, karşılamanın 88. dakikasında Claudio Pizarro'nun attığı golle farkı 3'e çıkararak, maçtan 3-0 galip ayrıldı. Çakır, karşılaşmanın tek sarı kartını 68. dakikada Werder Bremen'li Petri Pasanen'e gösterdi. İnter, A Grubu'nda 11 puanı bulunan Tottenham'ın ardından 10 puanla ikinci sırada yer alırken, Werder Bremen, 5 puanla grubu 4. sırada bitirdi ve Şampiyonlar Ligi'ne veda etti. Twente Enschede ise 6 puanla 3. oldu. Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen İnter'in teknik direktörü Rafael Benitez, Wesley Sneijder, Diego Milito ve Lucio'ya kadroda yer vermeyerek dinlendirdi. Karşılaşmada Çakır'ın yardımcılılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, Süleyman Abay 4. hakem olarak görev yaptı. FIFA kokartlı hakemler Tolga Özkalfa ve Hüseyin Göçek de ek yardımcı hakem olarak bu maçta görev aldı.  Çakır, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım'da F Grubu'nda Chelsea-Spartak Moskova ve 29 Eylül'de D Grubu'nda Rubin Kazan-Barcelona maçlarını yönetmişti.

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