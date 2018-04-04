Çakır'ın yönettiği çeyrek finalde Real Madrid, Juve'yi parçaladı

Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezonun iki finalisti Juventus ile Real Madrid kozlarını bu kez çeyrek final eşleşmesinde paylaştı. FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı maçı İspanyol ekibi Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun golleriyle 3-0 kazandı.

Allianz Arena'daki karşılaşmaya Real Madrid golle başladı. Cristiano Ronaldo, maçın 3. dakikasında attığı golle İspanyol ekibini 1-0 öne geçirdi. Mor Menekşeler, 35. dakikada Toni Kroos ile ikinci gole çok yaklaştı. Alman orta sahanın ceza sahası yay dışından çektiği sert şut üst direkten auta çıktı. Müthiş maçın ikinci yarısına juventus ekili başladı. 55. dakikada Paulo Dybala'nın şutunda top az farkla auta çıktı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Real Madrid, Ronaldo'nun röveşata'dan attığı muhteşem golle Juventus karşısında farkı ikiye çıkarttı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Paulo Dybala'nın kırmızı kart görmesiyle bir kişi eksik kalan Juventus'a karşı üstünlüğü iyice eline geçiren Real Madrid, 72. dakikada Ronaldo'nun asistini geri çevirmeyen Marcelo'nun golüyle 3-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Real Madrid, Juventus'u 3-0 mağlup etti.

LaLiga'da iyi bir sezon geçiremeyen Zinedine Zidane'nin öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde zorlu Juventus deplasmanından galibiyetle ayrılarak 11 Nisan'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Bu arada karşılaşmanın 55. dakikasında sarı kart gören Sergio Ramos, cezalı duruma düşerek rövanş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ronaldo'dan bir ilk daha

Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo (toplam 119 gol), bu maçta da fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

Bu sezon oynadığı 9 Şampiyonlar Ligi maçında da gol atmayı başaran Ronaldo, geçen sezon Juventus ile oynanan final karşılaşmasında da 2 kez fileleri havalandırmıştı.

Öte yandan, çeyrek finallerde 22. golünü kaydeden Portekizli yıldız futbolcu, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 14. golüne imza attı.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Nisan Çarşamba günü TSİ 21.45'te Madrid'de oynanacak.