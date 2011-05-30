-ÇAKIR, PORTEKİZ-NORVEÇ MAÇINI YÖNETECEK İSTANBUL (A.A) - 30.05.2011 - FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, 4 Haziran Cumartesi akşamı Portekiz ile Norveç arasında oynanacak 2012 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası grup eleme maçını yönetecek. Lizbon'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada, Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Hüseyin Göcek de maçın dördüncü hakemi olacak. Çakır ayrıca 29 Temmuz-20 Ağustos 2011'de Kolombiya'da yapılacak 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda görev alacak 6 Avrupalı hakem arasında yer alıyor. Cüneyt Çakır'ın 2010-2011 sezonunda görev aldığı uluslararası maçlar şöyle: 29 Mart: İngiltere-Gana milli maçı 17 Mart: UEFA Avrupa Ligi 3.turunda Manchester City- Dinamo Kiev maçı 24 Şubat: UEFA Avrupa Ligi 2.turunda Villarreal-Napoli maçı 07 Aralık: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Werder Bremen ile Inter maçı 03 Kasım: UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Chelsea ile Spartak Moskova maçı 12 Ekim: Belarus ile İtalya arasındaki U21 Avrupa Şampiyonası play-off rövanş maçı 29 Eylül: UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Rubin Kazan ile Barcelona maçı 03 Eylül: Litvanya ile İskoçya arasında oynanan 2012 Avrupa Şampiyonası eleme maçı 19 Ağustos: Sturm Graz ile Juventus arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi play-off maçı 03 Ağustos: KAA Gent-FC Dinamo Kiev arasındaki Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı.