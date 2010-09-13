Çakır: MHP hata yaptı, BDP gücünü abarttı





“MHP paket konusunda stratejik bir hata yaptı. Kendi tabanının önemli bir bölümünü 'hayır'a ikna edemedi. Buradan bir ders çıkaracaklarını varsayabiliriz. Önümüzdeki süreçte Meclis'te yer alırsa böyle bir sürece daha pozitif bakabilme potansiyeli olduğunu düşünüyorum.



Kılıçdaroğlu da umduğunu bulamadı. Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı olduğunu belirtti. Kamuoyunu 'hayır' yönünde ikna edemedi. İktidar sürece muhalefet partilerini katmak için elinden geleni yaparsa şu yaşadığımızdan daha farklı bir olay yaşayabiliriz.



Yeni bir anayasa ihtiyacı var. Bu milletin beklentisine rağmen harekete geçmeyen partileri seçmen cezalandırabiliyor. İyimser olmak için bayağı bir ders çıkarttık.



BDP'nin bir başarı elde ettiğ doğru ama bu göreli bir başarı. Belli biri seçmenin sandığa gitmesini engelledi. Bunlar sandığa gitseyde 'evet' diyecekti, AKP'ye gücünü gösterdi. Ama boykot oyları sonuca tesir etmiyor. 100 bin oyla 'hayır' çıksaydı ‘BDP boykot yaptı hayır çıktı’ diyecektik. Boykot yapanlar sandığa gidip 'hayır' verseydi de yine 'evet' çıkacaktı.



Türk siyasetinde kader değşitiren bir aktör olamadılar. Başa baş gitseydi, boykot olayı çok daha fazla önem arz edecekti. Güçlerini biraz abarttılar. Özerklik konusunu bir süre için ciddiye alacağı yok. Önümüzde çok daha acil bir mesele var. 20 Eylül'de sona erecek bir eylemsizlik kararı.”





(NTV Siyaset Danışmanı gazeteci Ruşen Çakır'ın, referandum sonuçları değerlendirmesi)





