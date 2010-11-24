-ÇAKIR GALATASARAY'A UĞURLU GELİYOR ANKARA (A.A) - 24.11.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, 14. haftada oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA Hakemi olan Çakır, kariyerindeki 9. derbi karşılaşmasında görevlendirilirken, 4. kez Galatasaray-Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Çakır, 5 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası'ndaki derbi maçlarında görev yaptı. Galatasaray, Çakır ile çıktığı 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçında Beşiktaş'a hiç yenilmedi. 2005-2006 sezonunda oynanan lig maçında Galatasaray, rakibini 3-2, 2006-2007 sezonunda da 1-0 yenmeyi başardı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş ile 2008-2009 sezonunda oynanan Türkiye kupası 3. turunda da karşılaştı. Galatasaray, siyah-beyazlıları 4-2 yenerek, kupada saf dışı bırakmıştı. Cüneyt Çakır, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki tüm derbi maçlarda Ali Sami Yen'de düdük çaldı. Çakır'ın görev aldığı derbilerin 6'sını evsahibi, birini deplasman takımları kazanırken, bir mücadele de berabere sona erdi. Tecrübeli hakem, bu sezon en son Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Kadıköy'de oynanan ve 1-1 berabere tamamlanan karşılaşmada görev almıştı. Galatasaray derbilerde, 4 galibiyet, 3 mağlubiyet alırken, hiç berabere kalmadı. Bu maçlarda 11 gol atan sarı-kırmızılı ekip, 12 golü de kalesinde gördü. Beşiktaş ise Cüneyt Çakır ile ligde ve kupada çıktığı 4 maçta da hiç 3 puanla tanışamadı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 3 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti. 5 gol kaydeden Beşiktaş, kalesindeki 9 gole ise engel olamadı.