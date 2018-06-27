"Çakır, dünkü yönetimiyle 'Ben final maçının en önemli adaylarından biriyim' dedi"

Eski hakem ve Fanatik yazarı Deniz Çoban, Nijerya-Arjantin karşılaşmasını yöneten Cüneyt Çakır'ın performansını değerlendirdi.

Cünyet Çakır'ın kararlarını doğru bulduğunu ifade eden Çoban, Çakır'ın Dünya Kupası Finali'ne aday olduğunu söyledi.

İşte Deniz Çoban'ın Fanatik'te yer alan yazısı:

"32. dakikada Balogun, Di Maria’yı düşürünce Arjantinliler, kırmızı kart beklediler. Çakır gösterdiği sarı kartta haklıydı çünkü kademede bir başka Arjantinli oyuncu vardı. 44’te ise Nijeryalılar, Iheanacho’nun düşüşünde penaltı beklediler ancak Rojo topa müdahale etmişti, devam kararı doğruydu.



49’da Çakır tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Maschera, Nijeryalı Balogun’u ceza sahasında çekerek düşürmüştü. Karar tartışmasız doğruydu. Video Yardımcı Hakem de kararı doğru bulduğu için müdahale gereği hissetmedi.



75. dakika maçın kader anıydı. Arjantinli Rojo topu kafasıyla uzaklaştırmak isterken, kafasından seken top eline geldi. VAR pozisyonun penaltı olduğunu düşünerek Çakır’ı kenara çağırdı. Pozisyonu tekrar izleyen Çakır kararının arkasında durarak doğru olanı yaptı.



Çakır, dünkü yönetimiyle “Ben final maçının en önemli adaylarından biriyim!” diye Collina’ya mesaj gönderdi."