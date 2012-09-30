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Spor

Çakır Barcelona maçını yönetecek

Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Benfica-Barcelona maçını yönetecek

30 Eylül 2012 16:58

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Benfica-Barcelona maçında düdük çalacak. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.
 
Elit kategoride yer alan FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanacak Benfica-Barcelona maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, 2 Ekim 2012 Salı günü Estadio do Sport Lisboa e Benfica'da oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı müsabakanın ilave yardımcı hakemleri ise Hüseyin Göçek ve Süleyman Abay.

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