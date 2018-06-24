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Çakıl yüklü kamyon otomobilin üzerine devrildi: 2 ölü, 1 yaralı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da çakıl yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi

24 Haziran 2018 01:17

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa\'da çakıl yüklü kamyon, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Kaleil  Bowan (55) ile Emine Bowan (56), hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, Ercan-İskele anayolunda üzerinde meydana geldi. NF 302 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, eşi ile yolda seyir halinde  olan Kaleil Bowan\'ın kullandığı FM 897 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin tamamen ezildiği kazada, Kaleil Bowan ile Emine Bowan olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kamyon şoförü Ramazan Tomuk (57) ise, Gazimağusa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın olduğu o anlar, akaryakıt istasyonun güvenlik kameralarına yansıdı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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