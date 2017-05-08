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Çakıl ve asfaltlarla yamalanan İstiklâl'i sel aldı!

Cadde son dönemde bozulan ve asfalt, çakıl taşı ve döşeme taşlarından oluşan görünümü ile hem İstanbulluların hem de turistlerin tepkisini çekiyordu

08 Mayıs 2017 03:01

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İstanbul’un en turistik alanlarından olan ve pek çok turist açısından alışveriş merkezi konumunda bulunan İstiklâl Caddesi, eski günlerini arıyor. Dünyaca ünlü mağazaların da aralarında bulunduğu çok sayıda dükkânın veda ettiği caddede kiralık tabelaları hâlâ geniş yer kaplarken, tarihi turistik tramvay da bakım çalışmaları nedeniyle kaldırıldı.

Cadde son dönemde bozulan ve asfalt, çakıl taşı ve döşeme taşlarından oluşan yamalı görünümü ile hem İstanbulluların hem de turistlerin tepkisini çekiyor. Yollarının bozuk yapısının bir türlü yenilememesi akşam saatlerinde İstanbul’da etkili olan sağanak yağış sırasında caddenin sular altında kalmasına neden oldu. Bölgede bulunan vatandaşlar, caddede yürümekte zorlanırken, turistler de duruma tepki gösterdi.

İşte İstiklâl Caddesi'nin zamanla bozulan ve en son sel altında kalan görüntüsü:  

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