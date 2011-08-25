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Çakıcı'nın yeğenine 13 yıl hapis İZMİR (A.A)

25 Ağustos 2011 21:40

-Çakıcı'nın yeğenine 13 yıl hapis İZMİR (A.A) - 25.08.2011 - Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütüne ilişkin görülen davada karar çıktı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Adem Çakıcı, Kamil Engin Taksu, Koray Şengül, Cem Akarsu ve Mahmut Çetin ile avukatları katıdı. Tutuksuz yargılanan sanıklar duruşmaya gelmedi. Adem Çakıcı ve diğer sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundular. Mahkeme heyeti, Adem Çakıcı'yı ''Silahlı suç örgütü kurmak ve yağma'' suçlarından toplam 13 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Cem Akarsu'ya 12 yıl 11 ay, Hacı Yıldız, Kamil Engin Taksu, Koray Şengül, Mahmut Çetin ve Mustafa Çağrı Sarı hakkında 12 yıl 1'er ay, İsmail Demirdöğen, Vural Dilek, Ömer Öztürk, Barbaros Demirci ve Uğur Zekai Aslım hakkında 2 yıl 1'er ay, Erkan Yeşil, Evren Yeşil ve Mehmet Salih Hantal hakkında birer yıl 15'er gün hapis cezası verildi. Sanıklardan Erkan Yeşil, Evren Yeşil ve Mehmet Salih Hantal'ın cezalarına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Mustafa Çağrı Sarı ve Hacı Yıldız hakkında yakalama kararı çıkararak, temyiz yolları açık olmak üzere duruşmayı bitirdi.  Antalya polisi, 2008 yılında, Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Adem Çakıcı'nın oluşturulduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik olarak soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında Çakıcı ve 14 adamı hakkında '''Çıkar amaçlı örgüt kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma'' gibi suçlardan dava açılmıştı.

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