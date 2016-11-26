Çakıcı'nın yeğeni Trabzonspor başkanlığına talip

Alaattin Çakıcı'nın yeğeni Barış Çakıcı, Trabzonsporlu taraftarla görüştü, ilk kongrede başkanlığa aday olacağını duyurdu.

İsmi Trabzonspor kulislerinde uzun süredir konuşulan Çakıcı, Trabzonspor'un maruz kaldığı hakem hataları karşısında sert söylemleri ile dikkat çekiyordu.

Trabzon'a gelen Barış Çakıcı'yı Trabzonspor taraftar derneklerinin başkanları ve üyeleri karşıladı. Çakıcı, Trabzon'da yerel medya kuruluşlarını da ziyaret etti.

Spor dünyasının önemli isimlerinin de desteğini arkasını alan Barış Çakıcı, Trabzonspor'un ilk seçimli kongresinde başkanlığa aday olacağını açıkladı.