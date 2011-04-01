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ÇAKICI'NIN FİZİK TEDAVİSİ TAMAMLANDI KOCAELİ (A.A)

01 Nisan 2011 20:27

-ÇAKICI'NIN FİZİK TEDAVİSİ TAMAMLANDI KOCAELİ (A.A) - 01.04.2011 - Organize suç örgütü elebaşı Alaattin Çakıcı'ya Kocaeli Devlet Hastanesinde boyun ve omuz ağrıları nedeniyle uygulanan fizik tedavi tamamlandı. Alınan bilgiye göre, F Tipi 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde hükümlü bulunan organize suç örgütü elebaşı Çakıcı, yoğun güvenlik önlemleri altında cezevi aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesine getirildi. Hastanenin arka kapısından içeri alınan Çakıcı, Fizik Tedavi Ünitesi'nde yaklaşık 2 saat süren seansın ardından cezaevi aracına bindirilmek dışarı çıkartıldı. Bu sırada ''tedavisinin yararlı olup olmadığını soran'' gazetecilere Çakıcı, tedavinin iyi geçtiğini ima eden el işareti yaparak araca bindi. Boyun ve omuz ağrıları nedeniyle Kocaeli Devlet Hastanesinde getirilen Çakıcı'ya 10 gün önce fizik tedavi uygulanmaya başlanmıştı. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle daha önce de birçok kez hastaneye getirilen Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle Tekirdağ F Tipi Cezaevinden Kocaeli F Tipi 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevine nakledilmişti.     Alaattin Çakıcı, Karagümrük Spor Kulübü Lokali baskını nedeniyle 14 yıl 9 ay 20 gün, Tevfik Nurullah Ağansoy'un Bebek'te öldürülmesiyle ilgili olarak da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çaptırılmıştı.

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