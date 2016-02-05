Çakıcı'dan Erdoğan'a mektup: Sultan hazretleri...

Edirne Yüksek Güvenlikli F Tipi Kapalı Cezaevi'nde hapis yatan Alaattin Çakıcı, yaşam destek ünitesine bağlı şekilde tedavi gören annesini ziyaret etmek için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı. Çakıcı, mektubunda Erdoğan'a "Sultan hazretleri" diye seslenirken "Annem şu anda yaşam ünitesinde. Senin anan çok özel de, benim ve her Türk'ün anası sokak kadını mı?" ifadelerini kullandı.

Odatv'nin haberine göre kendisine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan mektupta Erdoğan'a, "Sultan Hazretleri" diye seslenen Çakıcı, "Annem şu anda yaşam ünitesinde. Senin anan çok özel de, benim ve her Türk'ün anası sokak kadını mı" ifadelerini kullandı.

Çakıcı, "Ortadoğu’daki hava sahası ve güney sınırlarımızda sıkıntı varken siz Şili’de Peru’da ve Başkanlık sistemi için Güney ABD’ye sefere çıkmışsın. Gezdiğin ülkeleri 20 yıl evvel ben de gezdim. Oradaki Başkanlık sistemi Yunan site dönemindeki demokrasiye benziyor" açıklamasını da yaptı.