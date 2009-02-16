Çakıcı ağrılara dayanamadı

Kocaeli F Tipi Cezaevi'nde hükümlü bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'ya sırt ve ayağındaki ağrı şikâyetiyle Kocaeli Devlet Hastanesi'nde fizik tedavi uygulandı.



Cezaevi aracıyla geniş güvenlik önlemleri altında hastaneye götürülen Çakıcı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi'ne alındı. Sırt ve ayağından ağrı şikayeti bulunan Çakıcı'ya serviste fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulandı. Çakıcı, yaklaşık 1 saat süren tedavinin ardından cezaevi aracıyla hükümlü bulunduğu Kocaeli F Tipi 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ne götürüldü.



Geçen hafta cuma günü de aynı şikâyet ile hastaneye getirilen Çakıcı'ya 2 hafta süreyle fizik tedavi uygulanacağı öğrenildi.



Karagümrük Spor Kulübü Lokali baskını nedeniyle 14 yıl 9 ay 20 gün, Tevfik Nurullah Ağansoy'un Bebek'te öldürülmesiyle ilgili olarak da 18 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan Alaattin Çakıcı, sağlık sorunları nedeniyle Tekirdağ F Tipi Cezaevi'nden geçen yıl Kocaeli F Tipi Cezaevi'ne nakledilmişti.



Çakıcı, kronik kalp damar problemi yaşaması, damarlarından birinin tıkalı olması, karaciğerindeki kist, göğüs ve fıtıktan kaynaklı boyun ağrıları nedeniyle daha önce de hastaneye kaldırılmıştı.



Çakıcı, son olarak 14 Ocak 2009'da göğüs ve sırt ağrısı şikâyetinin detaylı incelenmesi amacıyla Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti.

