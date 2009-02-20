Çakı: İyi basketbol oynamak istiyoruz

Basketbolda Teknosa Türkiye Kupası 8'li finallerinin ilk maçında Aliağa Petkim'i 89-68 yenen Erdemirspor'un antrenörü Ahmet Çakı, "Yarı finalde rakibimiz kim olursa olsun, iyi basketbol ortaya koymak istiyoruz" dedi.



Çakı, maçtan sonra yaptığı açıklamada, kupada ilk amaçlarının iyi bir basketbol izlettirmek olduğunu, Beko Basketbol Ligi'nde alt sıralardan kurtulmak için mücadelelerini sürdürdüklerini söyledi.



İzmir'de ligin stresinden uzaklaşmayı hedeflediklerini ifade eden Çakı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Aliağa Petkim gibi bir takımı yenip, son dört takım arasına girdik. Yarı finalde rakibimiz kim olursa olsun iyi basketbol ortaya koymak istiyoruz. Bir üst adıma, finale gitmek de bizim için hoş olur. Kupada ilk defa yarı finalde mücadele edeceğim için benim için de tecrübe olacak. Maçta ilk yarı başa başa bir mücadele oldu. Kötü savunma ile başladık ve 40 sayı yedik. İkinci yarıda iyi savunma yaptık ve üçüncü periyodun başında 12 sayılık farkı yakaladık. Sonuna kadar bu farkı iyi kullandık. Reese gibi önemli bir oyuncuları yoktu. Kazandığımız için mutluyuz."



Yarı finaldeki bütün rakiplerin zorlu olacağını kaydeden Çakı, yarı finalde Türk Telekom'u elemesi halinde Fenerbahçe Ülker'in rakipleri olabileceğini sözlerine ekledi.



ALİAĞA PETKİM CEPHESİ



Aliağa Petkim Antrenörü Mete Babaoğlu, Reese'e Mersin Büyükşehir Belediyesi maçından sonra verilen cezadan dolayı, Erdemirspor karşısında bu oyuncudan yoksun mücadele ettiklerini, ancak Reese'in yerine oynayan Bora'nın da elinden gelen oyunu ortaya koyduğunu söyledi.



Herşeye rağmen takımın kuruluşunda Reese'in çok etkili olduğunu ifade eden Babaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Reese'in yokluğu bizi etkiledi. Erdemirspor çıkışta olan bir takımdı. Kupadan elendiğimiz için üzgünüz. Artık lige bakacağız. Disiplin kurulu kararı ile ilgili hiç birşey söylemeyeceğim ama Reese'e verilen ceza çok ağır. Reese uygunsuz söz etmedi. Sadece reaksiyon verdi. Rapor yazanların, ellerini vicdanlarına koymalarını istiyorum."



Reese'in tedbirsiz olarak tahkim kuruluna sevk edilebileceğini ve Türkiye Kupası'nda oynayabileceğini ifade eden Babaoğlu, takımda maddi sorun olup olmadığına dair bir soru üzerine de "Yok desem yalan söylemiş olurum. Ancak giderilemeyecek sorun değil. Mart ayı içinde yöneticiler çözecekler. Türk oyuncular çok sabırlı, özverili davranıyorlar" dedi.



OYUNCULAR



Erdemirspor oyuncusu Caner Şentürk de yaptığı açıklamada, çok önemli bir organizasyon olan Teknosa Türkiye Kupası'na renk kattıklarını düşündüğünü belirterek, "Tüm oyuncu arkadaşlarım ve ben dörtlü final oynamak istiyorduk. Bunu başardık. Artık finale gitmek istiyoruz, bunu yapabilecek güçteyiz" dedi.



Aliağa Petkim oyuncusu Bora Sancar, Reese'in Mersin Büyükşehir Belediyesi maçından sonra söylediklerinin, Türkiye'deki her ABD'li oyuncu tarafından dile getirildiğini, takım olarak son dönemlerde düşüş içerisinde olduklarınısöyledi.



Kupada alacakları iyi sonuçları Beko Basketbol Ligi'ne yansıtmak istediklerini, ancak bunun olmadığını kaydeden Sancar, ligdeki Oyak Renault maçıyla tekrar çıkışa geçmek istediklerini ifade etti

