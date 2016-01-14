Cakarta'da silahlı ve bombalı saldırı; en az 7 ölü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ikisi intihar bombacısı, beş saldırganın öldüğü, iki de sivilin hayatını kaybettiğini saldırıları IŞİD'in üstlendiği bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da en az 6 patlama oldu. Devlet Başkanı Widodo'nun 'terör eylemi' olarak nitelediği saldırılarda, 5 saldırgan dahil 7 kişi öldü. Polis saldırılarla bağlantısı olduğu sanılan 4 kişinin gözaltına alındığını, 2 saldırganın da kaçtığını açıkladı.

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da en az 6 patlama meydana geldi. Görgü tanıklarının 'Paris saldırına benzer' olarak nitelediği olaylarda en az 7 kişi hayatını kaybetti. Motosikletli 10-15 saldırganın tüfek ve patlayıcılarla kent merkezine girip el bombası attığı öğrenildi.

​Yerel basına göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerden biri de BM için çalışan Hollanda vatandaşı.

Olay yerinin yakınındaki BM yetkilisi Jeremy Douglas BBC'ye yaptığı açıklamada, olay sırasında patlamaların 150 metre kadar uzağında olduğunu belirtti.

Douglas, "Daha sonra binaya kaçtık. Üçüncü patlamayı duyduk. 10. kattaki ofisimize vardığımızda dördüncü, beşinci ve altıncı patlamaları duyduk" dedi.

Endonezya daha önce radikal İslamcı örgütlerin saldırılarına hedef olmuştu.

Olay yeri kordon altına alınırken Ulusal Polis Sözcüsü AFP Haber Ajansına yaptığı açıklamada, başka patlamalar olabileceği kaygısıyla insanlara dışarı çıkmama uyarısında bulunduklarını söyledi.

'Polis çatılara nişan aldı'

BBC'nin olay yerinde bulunan muhabiri Jerome Wirawan, Sarinah kavşağının tamamiyle polis kordonuna alındığını aktarıyor.

Reuters haber ajansı için çalışan bir foto muhabir ise saldırılar sırasında ABD'li kafe zinciri Starbucks dükkanının camlarının patladığını aktarıyor ve polisin binanın çatısına çıkan bir kişiye doğru nişan aldığını ifade ediyor.

'Her ne kadar saldırıyı kimin düzenlediğini söylemek için çok erken olsa da Cakarta polisi olası bir saldırının sadece an meselesi olduğunu daha önce dile getirmişti.

Saldırılarda kullanılan yöntem azami hasar vermeye yönelik olduklarını gösteriyor.

Saldırıları IŞİD'in üstlendiği bildirildi.