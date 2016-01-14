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Dünya
Deutsche Welle

Cakarta'da intihar saldırısı

Terör bu kez de Cakarta'da: İntihar saldırganları kent merkezindeki bir Starbucks kafede üzerlerindeki bombayı patlattı. En az 7 kişi hayatını kaybetti.

14 Ocak 2016 12:24


Endonezya'nın başkenti Cakarta'da düzenlenen intihar saldırısında ve ardından çıkan silahlı çatışmada en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Ölenlerden 4'ünün saldırgan olduğu belirtildi.

Başkentte yerel saatle 10:30 sularında çok sayıda patlama sesi duyuldu. Bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan bir görgü tanığı, bölgedeki alışveriş merkezinin önünde 5 kişiyi gördüğünü söyledi. Bunlardan üçünün alışveriş merkezinin karşısındaki Starbucks kafeye girdiğini ve üzerlerindeki bombaları patlattığını anlattı. Görgü tanığı, diğer iki saldırganın da alışveriş merkezindeki polis noktasına el bombası attığını söyledi.

Silahlı çatışma

Bu olayın ardından polisle saldırganlar arasında silahlı çatışma çıktığı ve çatışma sırasında çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi. Kentte toplam 6 patlamanın meydana geldiği belirtildi. Endonezya medyası ise saldırganların 14 kişi olabileceği bilgisine yer veriyor. Saldırının meydana geldiği bölgede Birleşmiş Milletler'e ait bir bina da bulunuyor. Olayın ardından BM çalışanlarına binayı terk etmeleri talimatı verdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widono olayın bir terör saldırısı olduğunu belirterek halka sükunet çağrısı yaptı. Vidono, teröre karşı boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Saldırının ardında hangi örgütün olduğu şimdilik bilinmiyor. Ancak IŞİD, Endonezya'yı tehdit etmiş ve ülkede güvenlik önlemleri artırılmıştı. Dünyada en çok Müslüman nüfusun yaşadığı ülke olan Endonezya, 2000 - 2009 yılları arasında çok sayıda bombalı saldırıya sahne olmuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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TerörCakartaStarbucksBirleşmiş MilletlerDevlet Başkanı Joko WidonoIŞİD EndonezyaMüslümanEndonezyaDeutsche Welle Türkçe Reuters/dpa/AFP/HS/NH

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