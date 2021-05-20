"Çakarlı saldırgan" Muhammet Enes Uysal, tahliye edildi

İstanbul'da seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Uysal, yattığı sürenin göz önünde bulundurulmasıyla tahliye edildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal'ın (19) yargılandığı davada karar çıktı.

Uysal, "Araçların alıkonulması ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplam 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi. Bir tekstil firması sahibinin oğlu olan Uysal’ın, 6 farklı suç kaydının bulunuyordu.

25 Eylül’de Gaziosmanpaşa 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesinde şüpheli Uysal'ın avukatı, müvekkilinin serbest bırakılmasını ya da adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etmiş ancak bu talep reddedilmişti. Dosyayı inceleyen hakimlik, şüpheli Uysal'ın üzerine atılı bulunan "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçunun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, şüphelinin tutuklu kaldığı süre ile delillerin henüz toplanmamış olmasına kanaat getirerek adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını değerlendirmişti.