T24 LogoT24 Logo
Spor

Çakar'dan yeni F.Bahçe iddiası!

Daha önce 'Fenerbahçe Sevilla'yı yensin ben bikini giyerim' diyen Ahmet Çakar bu kez de Arsenal maçıyla ilgili büyük konuştu.

21 Ekim 2008 03:00

Daha önce 'Fenerbahçe Sevilla'yı yensin ben bikini giyerim' diyen Ahmet Çakar bu kez de Arsenal maçıyla ilgili büyük konuştu.

F.Bahçe Sevilla'yı elerse bikini giyerim sözüyle Türkiye'nin gündemine oturan Ahmet Çakar, dün gece yayınlanan 6. Pas programında yine bomba gibi bir iddiada bulundu.

Çakar, tüm yorumcuların, "Arsenal Fenerbahçe'yi yener" dediği bir ortamda yine kendisinden beklenini yaptı ve ilginç bir iddiada bulundu..

Arsenal'in tam anlamıyla bir 'Katil' takım olduğunu belirten Ahmet Çakar, "Evet Fenerbahçe kötü, kadrosunun yarısı sakat. Ama ben bu Fenerbahçe Arsenal'i yenecek diyorum. Yendiğinde de hepinizin yüzünü göreceğim" dedi..

Çakar, Fenerbahçe'nin maçı 2-1 ya da 3-2 alacağı yönünde bir hisse kapıldığını belirterek, "Dünya gözünü Saraçoğlu Stadı'na çevirmiş, herkes Arsenal'in kesin kazanacağını sanıyor. Ama Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada yatıyor.Bu takım Arsenal'i yenecek. Bu kadar iddialıyım" dedi..

Programın konuklarından Bülent Tulun ise Çakar'ın bu iddiasından sonra, "Aman Ahmet birşeyine iddiaya girme. Bu söz burada kalsın tamam mı?" diyerek hakem yorumcusuna "Bikini" sözünü tutmadığını hatırlattı..

Ahmet Çakar bir önceki programda ise Milli Takım'ın Estonya'ya kaybedeceğini iddia etmiş ve yorumcuların alaycı tepkisiyle karşılaşmıştı ancak Milli Takım Estonya ile 0-0 berabere kalarak Çakar'ı haklı çıkarmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24