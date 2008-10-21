Çakar'dan yeni F.Bahçe iddiası!

Daha önce 'Fenerbahçe Sevilla'yı yensin ben bikini giyerim' diyen Ahmet Çakar bu kez de Arsenal maçıyla ilgili büyük konuştu.



F.Bahçe Sevilla'yı elerse bikini giyerim sözüyle Türkiye'nin gündemine oturan Ahmet Çakar, dün gece yayınlanan 6. Pas programında yine bomba gibi bir iddiada bulundu.



Çakar, tüm yorumcuların, "Arsenal Fenerbahçe'yi yener" dediği bir ortamda yine kendisinden beklenini yaptı ve ilginç bir iddiada bulundu..



Arsenal'in tam anlamıyla bir 'Katil' takım olduğunu belirten Ahmet Çakar, "Evet Fenerbahçe kötü, kadrosunun yarısı sakat. Ama ben bu Fenerbahçe Arsenal'i yenecek diyorum. Yendiğinde de hepinizin yüzünü göreceğim" dedi..



Çakar, Fenerbahçe'nin maçı 2-1 ya da 3-2 alacağı yönünde bir hisse kapıldığını belirterek, "Dünya gözünü Saraçoğlu Stadı'na çevirmiş, herkes Arsenal'in kesin kazanacağını sanıyor. Ama Fenerbahçe'nin büyüklüğü burada yatıyor.Bu takım Arsenal'i yenecek. Bu kadar iddialıyım" dedi..



Programın konuklarından Bülent Tulun ise Çakar'ın bu iddiasından sonra, "Aman Ahmet birşeyine iddiaya girme. Bu söz burada kalsın tamam mı?" diyerek hakem yorumcusuna "Bikini" sözünü tutmadığını hatırlattı..



Ahmet Çakar bir önceki programda ise Milli Takım'ın Estonya'ya kaybedeceğini iddia etmiş ve yorumcuların alaycı tepkisiyle karşılaşmıştı ancak Milli Takım Estonya ile 0-0 berabere kalarak Çakar'ı haklı çıkarmıştı.

